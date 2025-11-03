Mais de três dezenas de concertos compõem a programação do ciclo de música Orphika, organizado pela Universidade de Coimbra (UC) para transformar a cidade num palco, entre os dias 08 de novembro e 08 de dezembro.

O programa da sétima edição é “bastante amplo”, incluindo “mais de 30 concertos e eventos convergentes”, disse hoje o vice-reitor da UC para a Cultura, Comunicação e Ciência Aberta, Delfim Leão.

Durante a apresentação do ciclo de música Orphika, que decorreu esta manhã no colégio das artes, Delfim Leão indicou que ao longo de um mês vão decorrer concertos em 15 espaços de Coimbra, um reflexo da programação partir “do princípio base de que a cidade é um palco”.

