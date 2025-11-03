diario as beiras
Coimbra

Ciclo de música Orphika realiza mais de 30 concertos em Coimbra

03 de novembro às 15 h56
0 comentário(s)
UC | DCM

Mais de três dezenas de concertos compõem a programação do ciclo de música Orphika, organizado pela Universidade de Coimbra (UC) para transformar a cidade num palco, entre os dias 08 de novembro e 08 de dezembro.

O programa da sétima edição é “bastante amplo”, incluindo “mais de 30 concertos e eventos convergentes”, disse hoje o vice-reitor da UC para a Cultura, Comunicação e Ciência Aberta, Delfim Leão.

Durante a apresentação do ciclo de música Orphika, que decorreu esta manhã no colégio das artes, Delfim Leão indicou que ao longo de um mês vão decorrer concertos em 15 espaços de Coimbra, um reflexo da programação partir “do princípio base de que a cidade é um palco”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (04/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de novembro

Médico Luís Mendes Cabral assume amanhã presidência do INEM
03 de novembro

Seguro não quer “país de pés de barro” e pede soluções para falhas na saúde
03 de novembro

Portugal entra no Mundial de sub-17 com goleada sobre a Nova Caledónia
03 de novembro

Ventura pede que ministra da Saúde assuma "responsabilidade política" pelas falhas no setor

Coimbra

Coimbra
03 de novembro às 20h10

Seguro não quer “país de pés de barro” e pede soluções para falhas na saúde

0 comentário(s)
Coimbra
03 de novembro às 19h57

PSP de Coimbra detém dois homens por suspeita de sequestro e violação de domicílio

0 comentário(s)
Coimbra
03 de novembro às 19h51

ULS de Coimbra instala plataforma para gerir transporte de doentes não urgentes

0 comentário(s)