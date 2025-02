Ciclista português António Morgado conquista terceira edição da Clássica da Figueira

O ciclista português António Morgado (UAE Emirates) conquistou hoje a terceira edição da Clássica da Figueira, ao chegar isolado à meta na Figueira da Foz, após um ataque a mais de 20 quilómetros da meta.

O corredor natural das Caldas da Rainha, de 21 anos, cumpriu os 192,7 com partida e chegada à Torre do Relógio, na marginal da Figueira da Foz, em 04:35.47 horas, deixando, a cinco segundos, o francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e o checo Mathias Vacek (Lidl-Trek), segundo e terceiro classificados, enquanto Rui Costa (EF Education-EasyPost) terminou no quinto posto, atrás do britânico Samuel Watson (INEOS).

António Morgado, que este ano já tinha vencido o Gran Premio Castellón, sucede no historial ao belga Remco Evenpoel, campeão olímpico de fundo e contrarrelógio em Paris2024, e ao dinamarquês Casper Pedersen, ambos da Soudal Quick-Step.