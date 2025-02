Ciclismo: Granfondo Coimbra Region em crescimento mas também em dúvida

A 5.ª edição do Granfondo Coimbra Region vai juntar 1.650 ciclistas amadores a pedalar na região no fim de semana de 1 e 2 de março. As inscrições estão praticamente esgotadas, com participantes de todo o globo, num total de 30 nacionalidades, a confirmar a tendência de crescimento. No entanto, a próxima edição pode estar em risco.

Na apresentação do evento, ontem no Castelo de Montemor-o-Velho – que volta esta edição a receber a meta no dia 2 – o organizador João Cabreira destacou a singularidade da prova que “dá apuramento para o campeonato do mundo”.

É, de resto, a única na Península Ibérica, nessa condição, justificando o “consolidar dos números” e a “afirmação como uma prova de referência na Europa”.

O Granfondo Coimbra Region é um evento de ciclismo de estrada, com três percursos.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 12/02/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS