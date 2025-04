Ciclismo: Francês venceu Troféu Região de Coimbra

Alexis Guerin (Anicolor-Tien21) foi o mais forte no Troféu Região de Coimbra – Aldeias do Xisto. No entanto, o maior festejo do dia foi o de Emanuel Duarte (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), que garantiu a vitória na Taça de Portugal de Estrada 2025.

Guerin, ciclista francês de 32 anos em ano de estreia em Portugal, cortou a meta ao fim de 3h33m54s, quatro segundos antes de Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano), segundo classificado, e de Emanuel Duarte, terceiro. Destaque ainda para Lucas Lopes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), que foi sexto, a nove segundos, e confirmou a vitória na Taça de Portugal entre os sub-23.

A viagem de 151,2 quilómetros arrancou da Figueira da Foz com destino à Aldeia das Dez, em Oliveira de Hospital.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 15/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS