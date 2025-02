Ciclismo: EFAPEL apresenta academia e equipa profissional

Está tudo a postos, em Serpins – sede da empresa líder em equipamentos para iluminação – para a apresentação oficial da equipa profissional Efapel Cycling e da Academia Ciclismo Efapel. A cerimónia realiza-se hoje, sábado, às 15H30, no auditório da empresa.

A equipa, como é público, já trabalha há algum tempo e esteve reunida para um primeiro estágio do ano de 2025, que decorreu desde o início desta semana.

À frente da equipa, pelo quarto ano, no papel de diretor desportivo, continua José Azevedo, antigo ciclista de elite e ex-diretor de uma equipa WorldTour.

Como já é conhecido, o grupo de trabalho da equipa profissional, aposta forte na continuidade. Isto porque, da época passada, transitam nada menos do que oito atletas, registando-se apenas as saídas de Henrique Casimiro e de Abner González.

