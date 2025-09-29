O ciclista figueirense Afonso Eulálio classificou-se ontem no 9.º lugar da prova de fundo e foi o melhor português nos Mundiais de Ciclismo que decorreram em Kigali, no Ruanda. Com esta classificação, o ciclista da Bahrain igualou o melhor registo de sempre de um português, conseguido por Rui Costa, em 2013.

Sempre bem colocado durante a corrida, Eulálio terminou a 7:06 minutos do vencedor, o esloveno Tadej Pogacar, que completou os 267,5 quilómetros em 6:21:21 horas.

O pódio mundial ficou completo com o belga Remco Evenepoel Remco (2.º a 1:28 min.) e o irlandês Ben Healy (a 2:16 min.).

