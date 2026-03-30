O rapper Chico da Tina vai subir ao palco da Queima das Fitas no dia 29 de maio, sexta-feira, anunciou hoje a comissão organizadora. Trata-se de um regresso do artista ao palco principal da festa académica, depois de ter atuado em 2021.

Em comunicado, a organização refere que “a Queima das Fitas de Coimbra 2026 prepara-se para receber um dos nomes mais imprevisíveis e falados da música nacional: Chico da Tina sobe ao palco no dia 29 de maio para uma atuação que promete fugir a tudo o que é esperado”.

“Sem filtros, sem fórmulas e com uma identidade que tanto desconcerta como conquista, Chico da Tina tem vindo a afirmar-se como uma das figuras mais singulares da nova geração. Entre o absurdo, a ironia e batidas que ficam no ouvido, o artista construiu um universo próprio onde nada é levado demasiado a sério, exceto a forma como agita multidões”, acrescenta a organização.

Para a Queima das Fitas, “a passagem pela Queima das Fitas de Coimbra acontece num alinhamento perfeito entre artista e público: uma noite académica pede energia solta, espírito leve e zero previsibilidade, exatamente o território onde Chico da Tina se move melhor”.