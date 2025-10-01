A candidata do Chega à Câmara de Coimbra defendeu hoje que a Câmara Municipal deve ser uma alavanca para o ensino superior, considerando que virar as costas ao ensino universitário e politécnico é “virar as costas à cidade”.

“A Câmara Municipal tem que ser obrigatoriamente uma alavanca para ajudar o ensino superior, porque o ensino superior em Coimbra pressupõe um desenvolvimento enorme em termos da própria cidade, quer nos estudantes que cá estão, quer nos estudantes que cá podem ficar, numa perspetiva de futuro”, referiu Maria Lencastre Portugal.

