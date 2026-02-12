A Cerca de Santo Agostinho colapsou totalmente na manhã de ontem, quarta-feira, depois de no sábado ter desabado uma parte daquele talude, o que obrigou à retirada de sete pessoas por precaução. Alguns são estudantes universitários que residiam nas habitações que estão em cima daquele muro.

Na altura, o vereador da Câmara Municipal de Coimbra com o pelouro da Proteção Civil, Ricardo Lino, tinha já adiantado, no início da semana, que havia o risco de a cerca continuar a colapsar, havendo necessidade de intervenção para a sua contenção, tendo sido notificado o proprietário nesse sentido.

A queda do muro levou ao encerramento da Rua da Fonte Nova e da Rua Martins de Carvalho, na parte de trás, junto ao estacionamento superior do Mercado D. Pedro V.

Segundo o que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou no local, a queda da cerca não obrigou à retirada de moradores.

