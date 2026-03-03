Cerca de 51 mil pessoas continuavam na segunda-feira sem comunicações na sequência do mau tempo, revelou hoje a Estrutura de Missão Reconstrução da Região Centro do País.

De acordo com dados fornecidos pelo coordenador da Estrutura de Missão, Paulo Fernandes, numa conferência de imprensa em Leiria, na qual estiveram a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, à data de segunda-feira 51.086 utilizadores estavam sem comunicações quando, em 18 de fevereiro, eram 83.900.

A situação afeta utilizadores de 33 concelhos (menos três do que em 23 de fevereiro), sendo que clientes da rede fixa afetados eram 40.398, enquanto da rede móvel 10.688.

Contudo, comparativamente a 23 de fevereiro, o número de clientes da rede fixa sem comunicações aumentou 6.779 (passando a 40.398), enquanto os da rede móvel diminuíram 3.941 (totalizando 10.688).

A Estrutura de Missão adiantou que há “139.500 sinistros registados”, com 505 milhões de euros apurados, sendo que 85% referem-se a habitações e 15% a empresas.

Aquela entidade referiu ainda que, neste âmbito, há 4.357 participações por dia, sendo que 80% são peritadas em 15 dias.

A energia em baixa tensão está “restabelecida a 100 por cento”, havendo três empresas sem abastecimento de média tensão.

Já para apoio à recuperação de habitação própria e permanente, a Estrutura de Missão indica que há por agora 22.460 candidaturas, mas 40.589 registos na plataforma.

Aquelas candidaturas somam, numeros redondos, 130 milhões de euros, num valor médio de 5.797 euros.

O apoio por perda de rendimento tem 4.932 pedidos, enquanto as linhas de crédito ao investimento e tesouraria (no total dois mil milhões de euros) contabilizam 5.068 candidaturas num montante na ordem dos 1.200 milhões de euros.

Já os pedidos de ‘lay-off’ (suspensão dos contratos de trabalho) são 423, de 408 empresas e 3.668 trabalhadores.