diario as beiras
Coimbra

Cerca de 170 estradas continuam encerradas e Coimbra com maior número

20 de fevereiro de 2026 às 17 h33
0 comentário(s)

Cerca de 170 estradas continuam hoje cortadas ao trânsito devido ao mau tempo, incluindo seis troços de autoestradas, e Coimbra é o distrito com mais vias interditas à circulação, segundo a GNR.

Informações enviada à Lusa pela Guarda Nacional Republicana (GNR) indicam que estão encerradas ao trânsito 174 estradas, seis das quais autoestradas, 83 estradas nacionais (EN), 80 estradas municipais (EM), três itinerários complementares (IC) e dois itinerários principais (IP).

Há uma semana, de acordo com o balanço feito à Lusa pela GNR, estavam cortadas 206 estradas, mais 32.

| Maios informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de fevereiro

Metrobus retoma operação entre Sobral de Ceira e Lousã-Estação a partir de sábado
20 de fevereiro

Espetáculo solidário reúne vários artistas nacionais em Coimbra
20 de fevereiro

Cerca de 170 estradas continuam encerradas e Coimbra com maior número
20 de fevereiro

Empresa de produção de plantas em Coimbra com prejuízos acima de 3 ME

Coimbra

Coimbra
20 de fevereiro às 17h45

Espetáculo solidário reúne vários artistas nacionais em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
20 de fevereiro às 17h33

Cerca de 170 estradas continuam encerradas e Coimbra com maior número

0 comentário(s)
Coimbra
20 de fevereiro às 14h48

Empresa de produção de plantas em Coimbra com prejuízos acima de 3 ME

0 comentário(s)