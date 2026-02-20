Cerca de 170 estradas continuam hoje cortadas ao trânsito devido ao mau tempo, incluindo seis troços de autoestradas, e Coimbra é o distrito com mais vias interditas à circulação, segundo a GNR.

Informações enviada à Lusa pela Guarda Nacional Republicana (GNR) indicam que estão encerradas ao trânsito 174 estradas, seis das quais autoestradas, 83 estradas nacionais (EN), 80 estradas municipais (EM), três itinerários complementares (IC) e dois itinerários principais (IP).

Há uma semana, de acordo com o balanço feito à Lusa pela GNR, estavam cortadas 206 estradas, mais 32.

| Maios informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS