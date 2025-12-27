diario as beiras
Coimbra

Centros de saúde da ULS de Coimbra abertos até às 20H00 dos dias úteis devido à gripe

27 de dezembro de 2025 às 15 h10
0 comentário(s)
A 31 de dezembro - embora haja tolerância de ponto - os centros de saúde desta ULS vão estar abertos entre as 10H00 e as 18H00

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra está a funcionar com o nível 2 de contingência nos cuidados de saúde primários ativado, por ter sido ultrapassado o limiar de 1.750 consultas semanais por infeção respiratória. Isto quer dizer que está a haver um reforço da resposta assistencial em proximidade, com alargamento do funcionamento das unidades, como aconteceu hoje, sábado, das 09H00 às 13H00, e até às 20H00 nos próximos dias úteis. Amanhã, domingo os centros de saúde estão encerrados, mas a 31 de dezembro – embora haja tolerância de ponto – os centros de saúde desta ULS vão estar abertos entre as 10H00 e as 18H00, assegurando a consulta de doença aguda e a continuidade dos cuidados de enfermagem.

“Apesar da elevada procura, os indicadores de desempenho continuam a apresentar melhorias consistentes no tempo médio de triagem e no tempo médio até à primeira observação médica, o que representa uma melhoria adicional face à semana anterior”, refere a ULS em comunicado. De acordo com a ULS, na semana anterior 72,9% dos utentes foram atendidos dentro dos tempos clinicamente recomendados, a taxa de abandono manteve-se baixa (1%) e registaram-se 616 internamentos a partir do Serviço de Urgência.

Em virtude da pressão sobre o internamento, prosseguiu a abertura faseada de camas de enfermaria dedicadas a infeções respiratórias nos Hospitais da Universidade de Coimbra, encontrando-se atualmente 16 ativas, em linha com o planeamento definido no Plano de Contingência.

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de dezembro

Metrobus cheios ao longo de todo o dia nas viagens de (e para) Miranda do Corvo e Lousã
27 de dezembro

Faleceu Eurico Figueiredo, psiquiatra diplomado por Coimbra e militante antifascista
27 de dezembro

Operação Natal da PSP e GNR regista 15 mortos, mas nenhum no distrito de Coimbra
27 de dezembro

Centros de saúde da ULS de Coimbra abertos até às 20H00 dos dias úteis devido à gripe

Coimbra

Coimbra
27 de dezembro às 18h54

Faleceu Eurico Figueiredo, psiquiatra diplomado por Coimbra e militante antifascista

0 comentário(s)
Coimbra
27 de dezembro às 15h10

Centros de saúde da ULS de Coimbra abertos até às 20H00 dos dias úteis devido à gripe

0 comentário(s)
Coimbra
27 de dezembro às 14h54

Coimbra acolhe música de Handel e Mozart em concerto de hoje à noite e de Bach e Zelenka amanhã à tarde

0 comentário(s)