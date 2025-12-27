A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra está a funcionar com o nível 2 de contingência nos cuidados de saúde primários ativado, por ter sido ultrapassado o limiar de 1.750 consultas semanais por infeção respiratória. Isto quer dizer que está a haver um reforço da resposta assistencial em proximidade, com alargamento do funcionamento das unidades, como aconteceu hoje, sábado, das 09H00 às 13H00, e até às 20H00 nos próximos dias úteis. Amanhã, domingo os centros de saúde estão encerrados, mas a 31 de dezembro – embora haja tolerância de ponto – os centros de saúde desta ULS vão estar abertos entre as 10H00 e as 18H00, assegurando a consulta de doença aguda e a continuidade dos cuidados de enfermagem.

“Apesar da elevada procura, os indicadores de desempenho continuam a apresentar melhorias consistentes no tempo médio de triagem e no tempo médio até à primeira observação médica, o que representa uma melhoria adicional face à semana anterior”, refere a ULS em comunicado. De acordo com a ULS, na semana anterior 72,9% dos utentes foram atendidos dentro dos tempos clinicamente recomendados, a taxa de abandono manteve-se baixa (1%) e registaram-se 616 internamentos a partir do Serviço de Urgência.

Em virtude da pressão sobre o internamento, prosseguiu a abertura faseada de camas de enfermaria dedicadas a infeções respiratórias nos Hospitais da Universidade de Coimbra, encontrando-se atualmente 16 ativas, em linha com o planeamento definido no Plano de Contingência.