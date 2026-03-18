O Centro de Bem Estar Social de Brasfemes (Cebes), em Coimbra, lançou hoje o concurso público, de quase um milhão de euros (ME), para a empreitada de conclusão de uma estrutura residencial com capacidade para 32 idosos.

“Este procedimento foi lançado com o objetivo de terminar a empreitada da construção da ERPI [estrutura residencial para pessoas idosas], que está numa fase de construção de aproximadamente 57%. Agora nós queremos concluir a obra”, disse o presidente da direção, Paulo Tenreiro.

O anúncio de procedimento para a execução da empreitada para a conclusão daquela ERPI do concelho de Coimbra, foi publicado hoje em Diário da República (DR), tendo o valor base de 980 mil euros.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS