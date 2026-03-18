diario as beiras
Coimbra

Centro social em Coimbra lança obra de quase um milhão de euros para concluir lar de idosos

18 de março de 2026 às 16 h56
0 comentário(s)
DR

O Centro de Bem Estar Social de Brasfemes (Cebes), em Coimbra, lançou hoje o concurso público, de quase um milhão de euros (ME), para a empreitada de conclusão de uma estrutura residencial com capacidade para 32 idosos.

“Este procedimento foi lançado com o objetivo de terminar a empreitada da construção da ERPI [estrutura residencial para pessoas idosas], que está numa fase de construção de aproximadamente 57%. Agora nós queremos concluir a obra”, disse o presidente da direção, Paulo Tenreiro.

O anúncio de procedimento para a execução da empreitada para a conclusão daquela ERPI do concelho de Coimbra, foi publicado hoje em Diário da República (DR), tendo o valor base de 980 mil euros.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de março

Tarifas reduzidas para passes intermodais em Coimbra entram em vigor em abril
18 de março

MP deduz acusação contra dois arguidos por alegado desvio de verbas dos bombeiros de Tábua
18 de março

Oliveira do Hospital entrega equipamentos e sistema de comunicação aos bombeiros
18 de março

Carro e camião do lixo colidem junto ao Alma Shopping

Coimbra

Coimbra
18 de março às 18h18

Tarifas reduzidas para passes intermodais em Coimbra entram em vigor em abril

0 comentário(s)
Coimbra
18 de março às 18h04

Carro e camião do lixo colidem junto ao Alma Shopping

0 comentário(s)
Coimbra
18 de março às 17h52

Morad confirmado para a Queima das Fitas

0 comentário(s)