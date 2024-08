Centro Interpretativo do Palito em Penacova abre após investimento de 300 mil euros

O Centro Interpretativo do Palito, no Lorvão, concelho de Penacova, já está aberto para visitas ao público, após um investimento de cerca de 290 mil euros, afirmou hoje a autarquia.

O novo Centro Interpretativo do Palito foi inaugurado a 17 de julho, na Casa do Monte, na vila de Lorvão, Penacova, concelho conhecido por estar associado à manufatura do palito, cuja tradição está inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

“O percurso expositivo está dividido por oito salas que retratam a origem do palito, os vários tipos, o artesanato, o quotidiano em Lorvão ligado à manufatura, a etnografia, a industrialização, etc.”, afirmou a Câmara de Penacova (disytrito de Coimbra), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra, foi realizado um investimento de 290 mil euros para a criação deste centro, 145 mil euros dos quais através de uma candidatura a fundos da ADELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego.

No novo centro, “é possível observar vários tipos de palito: pá e bico, flor e pestana, de dois bicos, serrados, entre outros”, referiu o município, dando nota de que numa das outras salas é possível observar um conjunto de paliteiros cedidos pelo Museu da Ciência da Universidade de Coimbra.

“O centro interpretativo conta ainda com vários testemunhos de habitantes locais, em suporte vídeo, que recordam estórias e experiências vividas durante a manufatura do palito”, aclarou.

Na nota de imprensa, o município recorda ainda que a manufatura dos palitos “tem origem no mosteiro de Lorvão”, com a primeira referência aos palitos a remontar ao século XVII.

“A extinção das ordens religiosas, no século XIX, contribuiu para disseminar os palitos pela população. A manufatura extravasou as portas do mosteiro e rapidamente se tornou numa importante fonte de rendimento para os habitantes de Lorvão e povoações vizinhas”, salientou a autarquia, referindo que a abundância de matéria-prima na região (madeira de salgueiro-branco e choupo) permitiu a sua expansão pelo concelho.

O centro interpretativo está aberto todos os dias da semana para visita.