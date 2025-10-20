diario as beiras
Coimbra

Centro de Onco-Oftalmologia de Coimbra tratou 85 crianças com tumor maligno

20 de outubro às 16 h14
0 comentário(s)
DB/Foto de António Rosado

Um menino de quatro anos, é uma das 85 crianças que trataram um tumor maligno no Centro de Referência em Onco-Oftalmologia de Coimbra, ao longo dos 10 anos de existência do serviço.

Criado em 2015, o Centro de Referência de Onco-Oftalmologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), o único em Portugal nesta área, também atendeu ao longo desta década de existência mais de 300 adultos, disse hoje o coordenador, Guilherme Castela.

Autoria de:

Agência Lusa

