Um menino de quatro anos, é uma das 85 crianças que trataram um tumor maligno no Centro de Referência em Onco-Oftalmologia de Coimbra, ao longo dos 10 anos de existência do serviço.

Criado em 2015, o Centro de Referência de Onco-Oftalmologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), o único em Portugal nesta área, também atendeu ao longo desta década de existência mais de 300 adultos, disse hoje o coordenador, Guilherme Castela.

