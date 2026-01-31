Quase 20 utentes do Centro Paroquial Bem-Estar Social de Almalaguês (CPBESA) estava ontem sem eletricidade, comunicações e aquecimento, na sequência da passagem da depressão Kristin que afetou todo o país e também duas dezenas de utentes.

A instituição está também sem eletricidade para dar resposta às valências de creche, pré-escolar, Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL). Não há aquecimento, águas quentes e comunicações, mas mesmo sem luz, o CPBESA está a fornecer as refeições escolares e o transporte escolar à Escola Básica de Almalaguês. Na escola estão cerca de 40 crianças (20 no jardim de infância e 20 na escola), cujo pais e encarregados de educação não têm possibilidade de ficar com eles. Quando a instituição está a funcionar normalmente dá resposta a 202 crianças.

A instituição tem também um lar com 36 idosos. Após a passagem da tempestade, que arrancou os painéis fotovoltaicos instalados no telhado, o lar foi obrigado a recorrer ao seu gerador. No entanto, com a ajuda da Junta de Freguesia de Almalaguês, conseguiram solicitar um com mais potência que foi colocado num PT que acaba por alimentar toda a rua (Rua dos Moinhos de Vento) e permite que o lar funcione quase sem limitações.

