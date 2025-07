Centro 2030 com concursos de 13 ME para serviços de saúde e património cultural

O Programa Regional do Centro (Centro2030) abriu dois novos concursos, com uma dotação total de 13 milhões de euros (ME), para apoiar infraestruturas hospitalares e intervenções em património cultural.

No âmbito das infraestruturas hospitalares, o objetivo é dar uma resposta, mais profunda e moderna, aos utentes e ao acréscimo de procura por parte de uma população cada vez mais envelhecida, revelou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, numa nota enviada a agência Lusa.

Através de um orçamento de 10 milhões de euros de fundos europeus, a iniciativa pretende atuar também na emergência de novas lógicas de atuação e intervenção na área da saúde.

As entidades públicas que prestam serviços de saúde podem candidatar ao concurso projetos que visem aumentar a capacidade de resposta dos serviços hospitalares aos novos desafios epidemiológicos e demográficos, através da intervenção em infraestruturas, incluindo o recurso às tecnologias de informação e comunicação.

O concurso para o património cultural, com uma dotação de três milhões de euros de fundos europeus, tem como finalidade a estruturação, valorização e internacionalização da cultura na vertente infraestrutural.

As entidades da administração pública central, as entidades do setor empresarial do Estado, as universidades com atuação no setor da cultura e detentoras de património classificado e entidades privadas sem fins lucrativos, mediante protocolo com a entidade setorial competente, podem candidatar projetos de requalificação, proteção, valorização, conservação do património histórico e cultural, sobre bens imóveis classificados de âmbito nacional.

Os concursos estão abertos até 01 de agosto.