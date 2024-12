Centro 2030 apoia criação de emprego na economia social do Pinhal Interior

O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu um concurso, com uma dotação de 1,5 milhões de euros, para financiar projetos de criação de emprego nas entidades da economia social no Pinhal Interior, foi hoje anunciado.

A medida tem por finalidade apoiar as cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, fundações e instituições particulares de solidariedade social (IPSS) que atuam e promovem uma oferta de serviços de proximidade de natureza social, revelou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, em nota enviada hoje à agência Lusa.

Segundo a presidente da CCDR do Centro, Isabel Damasceno, “pretende-se com este financiamento ajudar a consolidar uma rede de serviços de prestação de apoios de natureza social no Pinhal Interior, em particular dirigido às populações mais idosas, ao mesmo tempo que se apoia o emprego e a fixação de pessoas neste território”.

No comunicado, a CCDR afirma que o envelhecimento populacional é um dos principais desafios do Pinhal Interior, dado o crescente número de idosos que carecem de diferentes níveis de apoio e respostas associadas à sua idade e condição de saúde.

“Tendo em conta que as entidades da economia social se confrontam com dificuldades em encontrar os recursos humanos necessários para garantir um nível de serviço de qualidade, pretende-se concretizar esta medida de política ativa de emprego à escala do Pinhal Interior, alinhada com objetivos de coesão territorial, social e igualdade de oportunidades”, adiantou.

Este concurso insere-se na Intervenção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior do Programa Regional Centro 2030 e enquadra-se no Plano de Revitalização do Pinhal Interior.