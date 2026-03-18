Transformar o espaço urbano num momento de expressão partilhada sobre a liberdade, é um dos objetivos de uma performance que irá juntar centenas de pessoas num coro coletivo pelas ruas de Coimbra, em abril, na abertura da bienal Anozero.

Intitulada “Libertas – Da Condição da Pessoa Livre”, a proposta, da autoria do artista visual Vasco Araújo, passa por reunir um grupo coral composto por cantores profissionais e semiprofissionais (mas também aberto à participação de qualquer interessado que nunca tenha cantado), para interpretar “Va, pensiero”, o célebre Coro dos Escravos Hebreus da ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, um dos mais emblemáticos hinos históricos contra a opressão.

“É uma performance de artes plásticas que faz um ‘open call’ [uma chamada pública] a todas as pessoas da sociedade civil, a quem quiser vir participar, para cantarem sobre a liberdade”, disse à agência Lusa Vasco Araújo.

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