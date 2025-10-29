diario as beiras
Nacional

Centenas de estudantes manifestam-se em Lisboa pelo fim das propinas e mais ação social

28 de outubro às 16 h53
Foto de João RElvas/Agência Lusa

Algumas centenas de estudantes do ensino superior saíram hoje à rua para defender o fim das propinas e o reforço da ação social, com críticas ao Governo pelo descongelamento anunciado para 2026.

De todo o país – saíram dois autocarros de Coimbra – nem a ameaça de chuva os demoveu de participar na manifestação convocada pelo Movimento Associativo Estudantil, que junta associações de dezenas de instituições de ensino superior.

Pelas 15:15, mais de meia hora após o início do protesto e já sob chuva intensa, saíram do Rossio, em Lisboa, em direção à Assembleia da República, onde será hoje votada a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

“A propina é para acabar, não é para aumentar”, “Bolsas sim, propinas não” ou “Aumenta tudo, aumenta a luta” são algumas das palavras entoadas pelos estudantes, palavras de ordem bem conhecidas por muitos e que refletem problemas antigos e que os estudantes dizem agravar-se com o descongelamento do valor das propinas, anunciado para o ano letivo 2025/2026.

Autoria de:

Agência Lusa

