CDU de Coimbra considera prioritário requalificar Centro de Saúde Norton de Matos

08 de outubro às 17 h01
A candidatura da CDU à Câmara de Coimbra alertou hoje para a necessidade de se requalificar, com urgência, o Centro de Saúde Norton de Matos, que acolhe três unidades de saúde familiar e uma de cuidados na comunidade.

“É preciso intervir imediatamente, porque, além das questões de climatização, há outras deficiências”, disse à agência Lusa o candidato à presidência da Câmara, Francisco Queirós, que dedicou a manhã de hoje às questões da saúde.

Numa ação de campanha à porta do Centro de Saúde Norton de Matos, que abrange 40 mil utentes, sublinhou que, no inverno, chove dentro do edifício e, no verão, as temperaturas chegam a atingir os 30 graus no interior dos gabinetes médicos e de enfermagem, “superior, por vezes, às temperaturas exteriores”.

Autoria de:

Agência Lusa

