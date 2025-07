CDS-PP apresentou 18 cabeças de lista

O CDS-PP apresentou hoje 18 candidatos que concorrem a várias autarquias do país, dos quais 15 em listas próprias e três em coligação com o PSD, o Nós Cidadãos! e a IL.

A lista com os 18 nomes foi apresentada durante a convenção autárquica do CDS-PP que decorreu em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, e marcou o “arranque formal” do partido para a ‘campanha’ das eleições de 12 de outubro.

Entre os nomes apresentados está o de Fernando Arriscado, antigo líder da concelhia da Póvoa do Varzim do Chega, que voltou este ano a filiar-se no CDS-PP, partido do qual foi militante entre 1975 e 2005, e será o cabeça de lista dos centristas à Câmara local.

No distrito de Braga, em Vieira do Minho, o candidato do CDS-PP é a presidente da concelhia Neli Mota Pereira e, em Vila Verde, os centristas irão concorrer coligados com o Nós Cidadãos!, numa lista encabeçada por Fernando Feitor, vereador independente na autarquia local após se ter desvinculado do partido Chega em 2023.

Em Alcochete (distrito de Setúbal), o CDS-PP lidera a coligação com o PSD e o candidato será o presidente da concelhia João Marques e na Covilhã (distrito de Castelo Branco) o cabeça de lista da coligação CDS-PP/IL será o independente Eduardo Cavaco.

De acordo com a mesma lista, Luís Guimarães é o cabeça de lista em Torre de Moncorvo (Bragança), António Nogueira em Gouveia (Guarda) e João Duarte em Oliveira do Hospital (Coimbra).

No distrito de Viseu, foram apresentados os cabeças de lista Manuel Carvalho, em Armamar, Cristiano Paiva, em São Pedro do Sul, e Manuel Marques, em Nelas.

Em Leiria, Branca Matos é a aposta na capital de distrito, Carlos Machado lidera a lista à Câmara de Óbidos e António Pelerito, em Peniche.

Finalmente, foram ainda apresentados quatro cabeças de lista no distrito de Aveiro: Antero Almeida (Águeda), André Silva (Vale de Cambra), Carlos Coelho (Albergaria-a-Velha) e Hugo Santos (Vagos).

Durante a sessão de encerramento, o presidente do partido, Nuno Melo, salientou a vocação autárquica do CDS-PP, lembrando que nas últimas eleições autárquicas, em 2021, conquistou seis câmaras municipais sozinho e elegeu 1.752 autarcas.

“O CDS é hoje a quarta força política autárquica nacional. O CDS tem hoje mais autarcas do que o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre todos juntos”,