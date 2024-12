Catarina Costa quinta em -48 kg no Grand Slam de Tóquio de judo

A portuguesa Catarina Costa terminou hoje a competição de -48 kg do Grand Slam de Tóquio de judo no quinto lugar, após perder na final da repescagem frente à japonesa Hikari Yoshioka.

Catarina Costa, quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e nona em Paris2024, estreou-se frente a Suet Yiu Tang, na segunda ronda, batendo a judoca de Hong Kong por ippon, ao cabo de 2.18 minutos.

Nos quartos de final, a judoca de Coimbra perdeu diante da japonesa Mitsuki Kondo, igualmente por ippon, após 3.24 minutos, sendo relegada para a repescagem, fase em que bateu a francesa Anais Perrot, por waza-ari, no ponto de ouro.

A medalha de bronze no último Europeu acabou por ser afastada das meias-finais pela também japonesa Hikari Yoshioka, por ippon, após 2.47 minutos de combate.

Wakana Koga venceu a competição, ao bater Kondo na final, depois de umas meias-finais 100% japonesas, frente a Yoshioka e Kano Miyaki, respetivamente.

No domingo, competem no Grand Slam de Tóquio as judocas lusas Patrícia Sampaio (-78 kg), bronze em Paris2024, que se estreia na segunda ronda frente à russa Aleksandra Babintseva, e Barbara Timo (-70 kg, depois de ter disputado os -63 kg no ciclo olímpico de Paris2024), face à japonesa Rin Maeda.