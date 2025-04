Catarina Costa vai disputar o ouro no Europeu de Judo

A judoca da Académica, Catarina Costa, vai disputar a medalha de ouro no Campeonato da Europa de Judo, que está a decorrer em Podgorica, Montenegro.

A conimbricense, de 28 anos, conseguiu esta manhã o acesso à final da competição, o que lhe garante, pelo menos, a “prata”.

Catarina Costa, 9.ª classificada do ranking mundial, vai defrontar a antiga n.º 1 do ranking mundial, Shirine Boukli, num combate marcado para as 16H00 locais, 15H00 em Portugal Continental.

Esta será a quarta medalha em Europeus, depois do “bronze” em 2024 e da “prata” em 2023 e 2022.