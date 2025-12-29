Montemor-o-Velho
Castelo Mágico atingiu (novamente) os 50 mil visitantes
Arquivo - Pedro Filipe Ramos
O Castelo Mágico voltou a ser um “sucesso” e atingiu, novamente, os 50 mil visitantes.
“Sem dúvida que foi um sucesso. Igualámos o número de entradas dos anos anteriores”, disse ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, José Veríssimo.
A 8.ª edição do Castelo Mágico arrancou no passado dia 29 de novembro e terminou ontem com lotação esgotada.
Ao longo de 20 dias, foram milhares as pessoas que visitaram aquele que é um dos parques temáticos de Natal mais conhecidos da região.
