diario as beiras
Montemor-o-Velho

Castelo Mágico atingiu (novamente) os 50 mil visitantes

29 de dezembro de 2025 às 11 h42
0 comentário(s)
Arquivo - Pedro Filipe Ramos

O Castelo Mágico voltou a ser um “sucesso” e atingiu, novamente, os 50 mil visitantes.

“Sem dúvida que foi um sucesso. Igualámos o número de entradas dos anos anteriores”, disse ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, José Veríssimo.

A 8.ª edição do Castelo Mágico arrancou no passado dia 29 de novembro e terminou ontem com lotação esgotada.
Ao longo de 20 dias, foram milhares as pessoas que visitaram aquele que é um dos parques temáticos de Natal mais conhecidos da região.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de dezembro

Despiste de mota em Tentúgal mata homem de 45 anos
29 de dezembro

AFC Nogueirense segura liderança
29 de dezembro

Mais de meio milhão reabilitam unidades de saúde de Ançã e Tocha
29 de dezembro

Castelo Mágico atingiu (novamente) os 50 mil visitantes

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho
29 de dezembro às 12h14

Despiste de mota em Tentúgal mata homem de 45 anos

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
29 de dezembro às 11h42

Castelo Mágico atingiu (novamente) os 50 mil visitantes

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
24 de dezembro às 10h13

Montemor-o-Velho: Natal celebrado com mercadinho e espetáculos

0 comentário(s)