Os dois homens e a mulher, com idades entre os 68 e 71 anos, que ficaram feridos sem gravidade, ontem à tarde, em Foz de Arouce, Lousã, devido a um fogo habitacional, são todos irmãos. Afetados por inalação de fumo, os danos físicos que sofreram não foram graves e mesmo o ferido que foi transportado às urgências hospitalares já está a recuperar. O incêndio registou-se nas traseiras de uma casa de traça antiga, de dois pisos, situada na rua principal da povoação, mesmo em frente à igreja da terra.

O edifício está dividido em quatro frações habitacionais, onde vivem quatro irmãos e respetivas famílias, sendo que uma das frações ficou totalmente destruída pelas chamas. O proprietário da casa que ardeu é o único dos irmãos que ainda não está reformado, mantendo atividade profissional em Angola, de onde regressou há quatro dias, para passar o Natal com a família.

O alerta para o incêndio chegou aos bombeiros às 16H52 de ontem, que enviaram 12 viaturas para o local e 34 homens, para além da mobilização do INEM e GNR.