Casa da Cultura de Coimbra acolhe 1.º Salão do Livro Antigo de 04 a 06 de outubro

A Câmara Municipal de Coimbra vai realizar o primeiro Salão do Livro Antigo, de 04 a 06 de outubro, na Casa Municipal da Cultura, com a participação de nove livreiros.

O programa inclui conferências e debates, com a presença, entre outros, de Carlos Fiolhais, José Augusto Bernardes, António Valdemar e José Pacheco Pereira, e ainda com momentos de reflexão sobre o fundo documental da Sala do Livro Antigo da Biblioteca Municipal de Coimbra.

A abertura do Salão está prevista para as 18:00 de sexta-feira, dia 04 de outubro, seguindo-se a realização da conferência sobre o tema “A Bibliofilia hoje – importâncias e urgências”, proferida por Miguel de Carvalho.