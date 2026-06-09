Coimbra

Casa assaltada na Rocha Nova durante a ausência dos donos

09 de junho de 2026 às 07 h45
PSP esteve no local a recolher indícios | Fotografia: Arquivo
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Uma habitação foi assaltada durante o último fim de semana, na zona da Rocha Nova, em Coimbra.
Fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da PSP, revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS que a denúncia foi efetivada na noite de anteontem (às 21H10), junto da força de segurança, que se deslocou ao local para recolha de indícios de prova.
“Tratou-se de um furto com arrombamento”, precisou a mesma fonte, assegurando que, “neste momento, a PSP está a investigar o caso”.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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