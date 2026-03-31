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Carlos Cabreiro nomeado diretor nacional da Polícia Judiciária

31 de março de 2026 às 14 h43
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Exercia funções como diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica | Fotografia: DR

Carlos Cabreiro, até agora diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), foi hoje nomeado diretor nacional da Polícia Judiciária, anunciou hoje o Governo.

A informação foi hoje divulgada através de uma nota do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que já tinha adiantado, em declarações no final da reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, que aprovou o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2025, que o nome seria conhecido ainda hoje.

Carlos Cabreiro, de 59 anos, coordenador superior de investigação criminal, é natural de Miranda do Douro, licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e pós-graduado em guerra de informação pela Academia Militar.

 

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Está na Polícia Judiciária desde 1991, segundo a nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.

Começou, em 1991, por integrar o departamento que investigava fraudes e criminalidade económico-financeira, tendo em 1995 passado a coordenar a Brigada de Investigação da Criminalidade Informática (BICI), a Unidade Nacional de Informação sobre Crime Económico Organizado (UNICEO) e a Brigada de Pesquisa (BP).

Em 2005 ascendeu a Subdiretor Nacional Adjunto na Direção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF), onde esteve até 2009.

Entre 2009 e 2016 coordenou a secção de investigação de criminalidade informática da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e em 2016 foi nomeado diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T).

Entre os processos mediáticos em que esteve envolvido encontram-se o caso que envolvia o ‘hacker’ Rui Pinto, acusado de aceder ilegalmente a emails do Benfica e que foi detido em Budapeste em 2019, e o caso ‘Tugaleakes’, em 2015, que envolvia crimes de sabotagem informática, dano informático, acesso ilegítimo e acesso indevido a diversos sistemas informáticos do Estado e empresas privadas.

Recentemente, sobre cibercriminalidade, que assumiu contornos de criminalidade transnacional e altamente complexa, Carlos Cabreiro defendeu uma harmonização a “nível mundial no estabelecimento de regras mínimas para a conservação” dos metadados das telecomunicações.

Autoria de:

IMA / Agência Lusa

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