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Carga fiscal aumenta para 35,4% em 2025 – INE

26 de março de 2026 às 11 h31
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A carga fiscal aumentou para 35,4% em 2025, face aos 35,2% registados no ano anterior, de acordo com a primeira notificação de 2026 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos divulgada hoje pelo INE.

Este indicador corresponde ao rácio entre as receitas fiscais e o PIB e, segundo estes dados, as receitas fiscais das Administrações Públicas aumentaram 6,7% em termos nominais, atingindo 108,7 mil milhões de euros.

 

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A evolução das receitas fiscais “refletiu o crescimento da atividade económica, tendo o PIB nominal aumentado 5,9% (1,9% em volume)”, explicou o gabinete de estatísticas. Perante a subida mais acentuada do crescimento nominal da receita fiscal e contributiva do que a do PIB, a carga fiscal aumentou 0,2 pontos percentuais

 

Autoria de:

Agência Lusa

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