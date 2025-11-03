diario as beiras
Carapinheirense: Líder Nogueirense continua imbatível

03 de novembro às 10 h17
DR

O Nogueirense soma e segue na liderança da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra: cinco jogos, cinco vitórias.

A mais recente, ontem à tarde, na deslocação ao terreno do Carapinheirense, para novo triunfo num jogo com pouca história, dominado pela melhor equipa.

Os comandados de Filipe Salvado entraram determinados e, logo no primeiro minuto de jogo, Carriço inaugurou o marcador.

À passagem do minuto 10, o Nogueirense ampliou a vantagem, com Jordim a fazer o 2-0.

Aos 34’, Cruz fez o 3-0, resultado com que se chegou ao intervalo.

