Capitão Fausto e Cláudia Pascoal atuam no Praxis Beer Fest em Coimbra em 2025

O Praxis Beer Fest, que vai decorrer em Coimbra entre 13 e 15 de junho de 2025, vai contar com concertos de Capitão Fausto, Cláudia Pascoal, Miguel Araújo e GNR, anunciou hoje a organização do festival que junta música e cerveja artesanal.

O festival, cuja primeira edição vai decorrer no Campo Santa Cruz, é organizado em conjunto pela Câmara Municipal de Coimbra e pela Praxis, celebrando os 100 anos das cervejas Topázio e Onyx, marcas recuperadas por esta cervejeira, após anos de descontinuação.

Capitão Fausto e Cláudia Pascoal são as mais recentes confirmações do cartaz do festival, que pretende juntar “alguns dos mais relevantes nomes da música nacional e a melhor cerveja artesanal num só festival, em Coimbra”, vincou a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Além destes nomes, o evento conta também com GNR, um concerto de Miguel Araújo com a participação dos Quatro e Meia e João Só, e outro da banda conimbricense Anaquim, que também terá vários convidados.

Segundo a nota, o festival irá também contar com a presença dos “jovens artistas emergentes Leonor Quinteiro e Guilherme Batista”.

Para lá dos concertos, o festival pretende também “dar a conhecer o universo cervejeiro”, referiu.

Durante os três dias, haverá uma “vasta gama de estilos de cerveja artesanal”, com a presença de várias marcas nacionais e internacionais, contando também com a participação de restaurantes da região.

Os bilhetes para o Praxis Beer Fest, que espera receber 30 mil visitantes, variam entre dez e 25 euros, com o bilhete geral para os três dias a custar 50 euros.

A cervejeira Praxis foi fundada em 2007 com o objetivo de resgatar a produção de cerveja de Coimbra, recuperando as marcas Topázio e Onyx.