Cantanhede: Funcionário da Inova ferido grave em colisão acabou por morrer no hospital

28 de agosto às 08 h58
DR

Um funcionário, de 46 anos, da Inova ficou gravemente ferido na madrugada de ontem, após uma colisão rodoviária entre um veículo ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias na N234, à saída de Cantanhede. Segundo foi possível, acabou por falecer ao final da noite de quarta-feira, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

De acordo com o 2.º comandante dos Bombeiros de Cantanhede, Nuno Figueiredo, o alerta deu-se por volta das 02H13, numa rotunda junto a uma loja de motas.

“Foi uma colisão lateral que provocou o encarceramento do homem. Procedemos a algumas medidas para a retirada da vítima, que posteriormente foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)”, disse.

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

