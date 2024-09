Candidatura: Portugal quer realizar Mundial Universitário de Desportos de Praia na Figueira da Foz

Portugal deu um passo significativo na ambição de acolher o Campeonato Mundial Universitário de Desportos de Praia em 2026, na Figueira da Foz.

Durante a edição deste ano, realizada no Rio de Janeiro, uma delegação portuguesa marcou presença de modo a promover a candidatura.

A comitiva incluiu o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, a pró-reitora Filipa Godinho, o presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC), Renato Daniel e o vice- presidente da AAC, Diogo Lopes.

A representar a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) Portugal, estiveram presentes o presidente, Ricardo Nora, o vice- presidente, Diogo Salgado Braz e o secretário-geral, Arménio Coelho.

Num comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a AAC, referiu que “a ambição de trazer o evento para Portugal está alinhada com o recente desenvolvimento do pólo universitário da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz, um projeto estratégico que visa fortalecer a ligação entre a academia e a comunidade local, ao mesmo tempo que promove o desporto universitário a nível internacional”.

“Condições excecionais da Figueira da Foz”

Durante a visita, a delegação portuguesa destacou as condições excepcionais da Figueira da Foz para acolher um evento desta magnitude, sublinhando a sua vasta experiência em organizar competições desportivas e a infraestrutura existente.

“Além disso, foram reforçados os laços com outras universidades e entidades desportivas presentes no Rio de Janeiro, numa tentativa de angariar apoio e partilhar boas práticas”, adianta ainda a nota.

