O candidato do ADN à Câmara de Coimbra, Sancho Antunes, alertou hoje para a falta de segurança a que estão sujeitos os invisuais que atravessam passadeiras nos cinco quilómetros da linha de metrobus que se encontra em funcionamento.

“Todos os semáforos que foram colocados, todos sem exceção, não têm alerta [sonoro] para invisuais, o que é um perigo brutal. O que mais me custa é que foram abertos cinco quilómetros do Metro Mondego para a campanha eleitoral”, lamentou.

Em declarações à agência Lusa, o candidato do ADN recorreu ao ditado antigo que diz que “as cadelas apressadas parem filhos cegos” para descrever a forma como foi aberto o primeiro troço de cinco quilómetros. “No caso do Metro Mondego e da Câmara de Coimbra, realmente pariu-nos todos cegos. O que foi feito é um atentado contra os cegos, os invisuais, os amblíopes”, acrescentou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de amanhã (02/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS