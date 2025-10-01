O candidato do partido Nova Direita à Câmara de Coimbra, Tiago Martins, defendeu hoje a criação de gabinetes de proximidade da saúde, com equipas móveis nas freguesias, bem como uma rede municipal de casas de banho acessíveis.

“É importante criarmos os gabinetes de proximidade da saúde com equipas móveis nas freguesias. Podemos criticar a ideia da Medicare, e não quero fazer aqui nenhuma publicidade, mas o que é certo é que o médico vai, em alguns casos, à casa das pessoas”, destacou.

Em declarações à agência Lusa, o candidato do partido Nova Direita recordou que era assim que “antigamente funcionava”, quando “agora existe um acompanhamento na Saúde 24 e há eventualmente uma triagem, mas nunca há uma deslocação do profissional de saúde”.

