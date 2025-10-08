diario as beiras
Coimbra

Candidata do Chega diz que Coimbra é um novelo embrulhado que é preciso desfiar

08 de outubro às 13 h11
0 comentário(s)
DR

A candidata do Chega à presidência da Câmara de Coimbra, Maria Lencastre Portugal, afirmou hoje que Coimbra é um novelo embrulhado que é preciso desfiar e defendeu uma aproximação de poder local à população, mais apoio e serviços.

“Coimbra está um novelo todo embrulhado e temos de pegar no novelo e começar a desfiar. Aproximação à população, aproximação do poder local aos cidadãos, mais saúde, mais emprego, mais escolas, mais serviços, mais apoio, uma população cuidada, estimada. Estimar as pessoas é o essencial”, destacou.

Maria Lencastre Portugal participou hoje de manhã numa ação de campanha em São Martinho do Bispo, onde distribuiu panfletos, lápis, canetas e beijinhos.

Autoria de:

Agência Lusa

