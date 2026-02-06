diario as beiras
Condeixa-a-Nova

Cancelado Festival de Teatro Deniz-Jacinto em Condeixa-a-Nova

06 de fevereiro de 2026 às 18 h35
0 comentário(s)
DR

A 10.ª edição do Festival de Teatro Deniz-Jacinto, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, foi cancelada devido a danos estruturais na cobertura do Cineteatro de Condeixa, causados pela passagem da depressão Kristin.

“É verdade que é um auditório que já tem bastante anos e que também já apresentava bastante desgaste, mas, com a tempestade, a parte de cima do telhado, que cobre a zona do palco, foi toda levantada”, afirmou a presidente da autarquia de Condeixa-a-Nova à Lusa.

O festival iria decorrer entre os dias 21 de fevereiro a 4 de março.

Segundo Liliana Pimentel, foram colocadas “lonas e outras placas” no telhado do Cineteatro de Condeixa, mas não há “condições para que tudo fique devidamente bem feito até à edição do festival”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de fevereiro

Votos das Presidenciais em Montemor-o-Velho poderão ter de ser recolhidos de barco
06 de fevereiro

Prevista precipitação persistente e forte para Coimbra entre as 06H00 e as 15H00 de amanhã
06 de fevereiro

Região Metropolitana de Coimbra em projeto para promover a saúde local com drones
06 de fevereiro

Adiada ação solidária do Arciprestado de Coimbra Urbana em três concelhos de Leiria

Condeixa-a-Nova

Condeixa-a-Nova
06 de fevereiro às 18h35

Cancelado Festival de Teatro Deniz-Jacinto em Condeixa-a-Nova

0 comentário(s)
Condeixa-a-NovaRegião Centro
06 de fevereiro às 18h01

Museu Nacional de Conímbriga reabre ao público no sábado

0 comentário(s)
Condeixa-a-NovaRegião Centro
03 de fevereiro às 13h17

Oficina de mosaicos no Museu de Conímbriga com danos irreversíveis

0 comentário(s)