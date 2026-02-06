A 10.ª edição do Festival de Teatro Deniz-Jacinto, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, foi cancelada devido a danos estruturais na cobertura do Cineteatro de Condeixa, causados pela passagem da depressão Kristin.

“É verdade que é um auditório que já tem bastante anos e que também já apresentava bastante desgaste, mas, com a tempestade, a parte de cima do telhado, que cobre a zona do palco, foi toda levantada”, afirmou a presidente da autarquia de Condeixa-a-Nova à Lusa.

O festival iria decorrer entre os dias 21 de fevereiro a 4 de março.

Segundo Liliana Pimentel, foram colocadas “lonas e outras placas” no telhado do Cineteatro de Condeixa, mas não há “condições para que tudo fique devidamente bem feito até à edição do festival”.

