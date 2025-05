Canal do Metrobus aberto a autocarros no dia dos Guns N’ Roses em Coimbra

Um canal de futura circulação do metropolitano de superfície de Coimbra (Metrobus) estará excecionalmente aberto à circulação de autocarros para transporte do público do concerto dos Guns N’ Roses, em 06 de junho, indicou hoje a Câmara Municipal.

Na conferência de imprensa de apresentação do evento, que leva a Coimbra, pela primeira vez, a banda norte-americana liderada por Axl Rose, a vereadora Ana Bastos explicou que o plano de transportes para o dia do concerto inclui dois circuitos especiais, assegurados por autocarros dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e que um deles irá utilizar o canal do Metrobus, que ainda não está finalizado, entre a avenida da Lousã e a praça 25 de Abril (junto ao estádio).

“Não usem o canal do Metro Mondego para circulação pedonal e para bicicletas e trotinetes, não usem”, apelou a autarca, argumentando que aquela via será utilizada pelos autocarros que farão um circuito dedicado entre o Planalto de Santa Clara (Fórum Coimbra), na margem esquerda do Mondego, e a Praça 25 de Abril.

Este circuito, com cerca de seis quilómetros de extensão, terá paragens em várias bolsas de estacionamento ao longo do percurso, nomeadamente na Guarda Inglesa, Parque Verde ou Convento São Francisco, entre outras.

Do lado norte da cidade, entre a estação ferroviária de Coimbra-B e o estádio Cidade de Coimbra, existirá outro circuito de autocarros dos SMTUC, aproveitando a circular externa, com oito quilómetros de extensão.

Para o efeito, foi criado um bilhete ocasional específico para o dia 06 de junho, com um custo de cinco euros, para utilização nos transportes públicos de Coimbra.

Para além de variados condicionamentos de trânsito – que podem ser consultados num separador especial da página da Câmara Municipal – e que culminam com o corte integral da circulação viária, em quatro ruas em redor do estádio, a partir das 08:00 do dia do concerto (14:00 para a circulação pedonal), até às 02:00 de 07 de junho, o município, no plano de condicionamentos elaborado, quer impedir a acumulação de veículos automóveis nas imediações do recinto, de modo a evitar constrangimentos e permitir as melhores condições de circulação aos transportes públicos.

No caso dos moradores, a Câmara Municipal avisou que o controlo da circulação será efetuado pela PSP em cada ponto de controlo, “devendo os condutores estar munidos de qualquer documento que ateste a sua morada por forma a agilizar o processo de verificação e para evitar acumulação de tráfego”.

Entre os documentos que podem ser utilizados estão documentos pessoais que incluam dados sobre a residência ou trabalho do visado, como faturas de água, gás ou eletricidade.

Por outro lado, as empresas de ‘take away’ e entrega de comida ao domicílio “devem fazer prova do local para onde se dirigem através da ‘app’ e, por regra, devem utilizar a zona de acesso mais próxima ao local de destino”, enfatizou a autarquia, acrescentando que qualquer situação extraordinária “será avaliada pontualmente pelos agentes de segurança e aferida a legitimidade de passagem”.

Está ainda assegurado o acesso aos estabelecimentos escolares das imediações, com definição de pontos de tomada e largada de alunos, bem como regras específicas de circulação de táxis ou veículos de operadores TVDE, cuja circulação no perímetro envolvente do estádio será proibida, a partir das 14:00 de dia 06 de junho, tendo sido criada uma zona de tomada e largada de passageiros na Rua Almirante Gago Coutinho.

A vereadora Ana Bastos instou o público que se vai deslocar ao Cidade de Coimbra a fazê-lo desde cedo, notando ainda que estarão à disposição 11 parques de estacionamento (7.600 lugares) em zonas limítrofes da cidade, com utilização gratuita e ligação aos transportes públicos.