Campeonato de Portugal: União 1919 começa na Marinha Grande e Marialvas regressa aos nacionais recebe o Fátima

Foi realizado, esta tarde, o sorteio do Campeonato de Portugal para a época 2024/2025. O União 1919 disputa o jogo inaugural no terreno do Marinhense. Por sua vez, o Marialvas, de regresso às competições nacionais, recebe, na 1.ª jornada, o Fátima.

Além destes conjuntos, fazem parte desta série, os clubes: Mortágua, Arronches e Benfica, Sertanense, Alverca “B”, Alcanis, Pêro Pinheiro, Benfica Castelo Branco, Peniche, Elvas e Sporting Pombal,

A formação da Cruz de Santiago começa a época com uma deslocação à Marinha Grande, para defrontar o Marinhense, no dia 18 de agosto. Já o Marialvas regressa às competições nacionais com uma receção diante do Fátima.

O primeiro embate entre os dois clubes da Associação de Futebol de Coimbra tem lugar em Cantanhede, com o Marialvas a receber o União 1919 num encontro agendado para o dia 30 de novembro referente à 10.ª jornada. O jogo em Coimbra é disputado no dia 16 de março, na 23.ª jornada.

Nesta 1.ª Fase são divididos por quatro séries de 14 equipas, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica, nos termos regulamentares, com os primeiros dois classificados de cada agrupamento, num total de oito, a ficarem apurados para a 2.ª Fase – Subida assegurando, assim, a manutenção na mítica competição do futebol português.

Notícia em atualização