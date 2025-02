Campanha “Taxa Zero ao Volante” arranca terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam na terça-feira a campanha de Segurança Rodoviária “Taxa Zero ao Volante”, que visa alertar para os riscos da condução sob influência do álcool.

Em comunicado, as autoridades recordam que em Portugal, em 2023, um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l.

“Do total das vítimas de acidentes de viação autopsiadas, 23% apresentavam uma taxa de álcool no sangue superior ao limite legalmente permitido, das quais 73% excediam a taxa considerada crime (≥1,20 g/l)”, é referido na nota.

A campanha “Taxa Zero ao Volante”, que começa na terça-feira e se prolonga até segunda-feira, inclui ações de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, referem as autoridades.

As ações de sensibilização decorrem em conjunto com as operações de fiscalização programadas para a Estrada Nacional 3 em Areosa (Viana do Castelo), Estrada Nacional 13, em São Pedro da Torre (Viana do Castelo), Estrada Nacional 18 em Castelo Branco e na Autoestrada 2, junto ao Parque especial Norte, sentido norte/sul, em Lisboa.

Na nota, a ANSR, a GNR e a PSP lembram que com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 gramas por litro, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica.

De acordo com aquelas entidades, conduzir sob o efeito do álcool causa várias perturbações ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos, e descoordenação motora.