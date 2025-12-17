Um veículo pesado de mercadorias, que transportava cerveja, despistou-se na tarde desta quarta-feira, no IC2,, em Condeixa-a-Nova e incendiou-se de seguida.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “o alerta foi dado pelas 15H57, para um despiste de um pesado de mercadorias, no IC2, na zona da Arrfiana, no concelho de Condeixa-a-Nova”.

“Do acidente, resultou um ferido leve”, acrescentou.

Para o local, foram mobilizados elementos dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova e de Soure e ainda os Sapadores de Coimbra.