diario as beiras
Condeixa-a-Nova

Camião despista-se e incendeia-se no IC2 em Condeixa-a-Nova

17 de dezembro de 2025 às 17 h55
DR

Um veículo pesado de mercadorias, que transportava cerveja, despistou-se na tarde desta quarta-feira, no IC2,, em Condeixa-a-Nova e incendiou-se de seguida.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “o alerta foi dado pelas 15H57, para um despiste de um pesado de mercadorias, no IC2, na zona da Arrfiana, no concelho de Condeixa-a-Nova”.

“Do acidente, resultou um ferido leve”, acrescentou.

Para o local, foram mobilizados elementos dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova e de Soure e ainda os Sapadores de Coimbra.

redação Diário as Beiras

