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Coimbra

Câmara quer deslocalizar instalações da GNR de Coimbra

14 de março de 2026 às 10 h35
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DB - Ana Catarina Ferreira

O Município de Coimbra está a equacionar a possibilidade de deslocalização das atuais instalações da GNR, situadas na avenida Dias da Silva.

A informação foi avançada ao DIÁRIO AS BEIRAS por Ana Abrunhosa, à margem da cerimónia do 245.º aniversário dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, que decorreu durante a manhã.

A sessão contou com a presença do ministro da Administração Interna, a quem já terá sido dado conhecimento desta possibilidade, bem como da vontade da autarquia em construir uma nova esquadra da PSP no Terreiro da Erva – esvaziando o local ocupado junto à câmara.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

Autoria de:

José Armando Torres

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