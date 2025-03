Câmara Municipal volta a apelar à suspensão de greve nos transportes de Coimbra

A Câmara Municipal de Coimbra voltou hoje a apelar à suspensão das greves dos Transportes Urbanos, que estão agendadas até ao próximo mês de setembro, “pelo menos até à tomada de posse do próximo Governo”.

“As greves nada acrescentam ao processo de negociação em curso e apenas irão voltar a prejudicar seriamente os munícipes que não dispõem de transportes alternativos”, sustenta, em comunicado, de imprensa a autarquia conimbricense.

Os trabalhadores dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) decidiram avançar com um calendário de greves até ao próximo mês de setembro.

Depois de uma greve de dois dias em fevereiro, seguiu-se uma greve de três dias em março, num calendário de luta que aumenta um dia todos os meses até setembro, mês em que deverão realizar-se as eleições autárquicas, totalizando 44 dias de paragem.

Na nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa, a Câmara Municipal de Coimbra assegura ter “a perfeita consciência que, para preservar a funcionalidade e capacidade de resposta dos SMTUC, é necessário resolver o problema de suplementos e carreiras dos trabalhadores”.

“As greves não acrescentam mais pressão a esta realidade e apenas prejudicam as pessoas de forma totalmente desnecessária”, alega.

Depois de ter reunido hoje com o secretário e Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, a Câmara de Coimbra assegura que tem continuado a cumprir o seu compromisso de trabalhar em todas as frentes para construir as melhores soluções para a resolução dos problemas dos SMTUC, dos seus trabalhadores e dos munícipes.

“Um trabalho que, objetivamente, começou ainda em 2024, com o atual Governo, e que continuou hoje com o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, que veio a Coimbra reunir com a autarquia, com o conselho de administração e com os trabalhadores dos SMTUC, no caso com a Comissão de Trabalhadores e com o STAL [Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local]”, frisa.

A Câmara de Coimbra refere ainda que a reunião só não aconteceu há mais tempo “apenas devido à vicissitude da demissão do anterior secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, o que atrasou inevitavelmente o processo e a marcação de uma reunião”.

“Após tomar posse, muito recente, Silvério Regalado pegou, de imediato, no dossiê SMTUC, uma evolução e uma vontade que se concretiza com a sua vinda a Coimbra, não obstante a queda do Governo na passada semana”, indica.

Sobre a reunião, informa ter decorrido de forma “muito construtiva”, com um “diálogo franco e aberto”, tendo já ficado combinada uma nova reunião, em Lisboa, em conjunto com a secretária de Estado da Administração Pública.

“Devido à queda do Governo não é possível desencadear novas iniciativas legislativas, mas todas as partes estão empenhadas em desenvolver o processo, para que o próximo Governo possa tomar decisões rápidas assim que tomar posse, com uma solução mais próxima e célere, com a instituição de um suplemento específico, sem prejuízo da análise, a outro nível, da mais abrangente, complexa e demorada reavaliação das carreiras”, afirma.

A Câmara de Coimbra garante ainda que continua a trabalhar no único processo que depende exclusivamente de si e da Assembleia Municipal, com o desenvolvimento do estudo que permite avaliar a possibilidade de empresarialização dos SMTUC.