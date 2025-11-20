A Câmara de Penacova e a Junta de Freguesia de Lorvão criticaram ontem a decisão do Santander de encerrar em dezembro o único balcão bancário daquela vila do concelho em Penacova.

“Tanto a Câmara de Penacova quanto a Junta de Freguesia de Lorvão repudiam esta decisão de encerrar o único balcão de uma instituição bancária que existia na vila de Lorvão”, afirma o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A decisão de encerramento do balcão foi comunicada pelo banco Santander aos responsáveis autárquicos na terça-feira, que consideram que o fecho “contraria os princípios da coesão social e do desenvolvimento sustentável do território”.

“Em territórios como o nosso, com uma franja muito alargada de população sénior, o balcão físico continua a fazer sentido. As pessoas em geral, mas sobretudo as mais idosas, continuam a dar grande valor aos serviços de proximidade”, afirmou o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra, citado na nota.

Para o autarca daquele concelho do interior do distrito de Coimbra, os bancos, em vez de fecharem serviços, “deveriam dar um sinal a estas populações de que estão ao seu lado, tal como elas foram fiéis ao seu banco durante anos e anos”.

Também citado na nota de imprensa, o presidente da Junta de Freguesia de Lorvão, Mário João Escada, disse que o fecho “é uma perda muito grande para a freguesia, sobretudo para a população mais idosa, que ainda recorre ao balcão”.

“Na reunião em que nos chamaram para comunicar a decisão, foi-nos dito que a atividade do balcão até estava a crescer”, notou o autarca.

Mário João Escada lamentou ainda que o fecho foi transmitido aos responsáveis autárquicos como “um ato consumado, sem margem para negociar e sem pensar nas populações”.