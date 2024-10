Câmara de Penacova quer duplicar Parque Empresarial da Alagoa

A Câmara de Penacova pretende mais do que duplicar o Parque Empresarial da Alagoa, para um total de 26 hectares, num investimento global previsto de 12,9 milhões de euros, revelou hoje o município.

A Câmara de Penacova iniciou recentemente o processo de discussão pública do Plano de Pormenor de ampliação do Parque Empresarial da Alagoa, assim como do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do IC6, uma nova zona industrial na União de Freguesias de São Pedro de Alva e São Paio de Mondego, segundo os avisos publicados no Diário da República, na segunda-feira e hoje, respetivamente.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara, Álvaro Coimbra, aclarou que apesar de o município avançar agora com o processo para as duas zonas empresariais, a prioridade estará na expansão do Parque Empresarial da Alagoa, “até pela proximidade à A1 [auto-estrada 1] e junto ao IP3 [itinerário principal 3]”.

Segundo o autarca, o objetivo passa por duplicar aquela zona industrial, bem como assegurar uma ligação direta ao IP3.

“Depois de o plano de pormenor concluído, a fase seguinte será a aquisição de terrenos”, aclarou o autarca, que disse acreditar que este será um processo que poderá demorar “muito tempo”.

Face à complexidade do processo, que exige a aquisição de terrenos e a posterior elaboração de um projeto para as infraestruturas, o município não tem, por agora, uma data para avançar com a execução do projeto, mas espera, no futuro, poder “captar fundos comunitários” para a empreitada.

Álvaro Coimbra salientou que aquela atual zona empresarial tem apenas um lote disponível.

O parque ocupa dez hectares, num total de 17 lotes, prevendo-se uma ampliação que crie mais 18 lotes, com áreas variáveis.

De acordo com informação da Câmara de Penacova, a ampliação prevê uma primeira fase com a criação de 12 lotes e infraestruturas, num total de 5,1 milhões de euros, e uma segunda fase em que se aponta um custo de 7,7 milhões de euros.

Já o Plano de Pormenor do Parque Empresarial do IC6 prevê a sua construção nas proximidades da localidade do Lavradio, ocupando 35 hectares e a criação de 47 lotes, numa zona onde já está instalada uma empresa de logística que pretende ampliar as suas instalações.

O plano prevê um investimento, dividido em três fases, de cerca de 9,7 milhões de euros.