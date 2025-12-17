diario as beiras
Mortágua

Câmara de Mortágua alvo de buscas da PJ

17 de dezembro de 2025 às 13 h26
0 comentário(s)
DR

A Polícia Judiciária realizou hoje buscas na Câmara Municipal de Mortágua e numa empresa. Em causa está a eventual prática de crimes de prevaricação e participação económica em negócio.

De acordo com a note publicada no site da PJ, “através da Diretoria do Centro, no âmbito de inquérito tutelado pelo Ministério Público – DIAP de Viseu, a Polícia Judiciária realizou hoje uma operação policial destinada ao cumprimento de mandados de busca na Câmara Municipal de Mortágua e numa empresa, no âmbito da eventual prática de crimes de prevaricação e participação económica em negócio”.

“Em causa estão procedimentos adotados em processos de contratação pública”, acrescenta a mesma fonte.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (18/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de dezembro

Ação “Aos Novos Tempos” na quinta-feira em Coimbra
17 de dezembro

Concertos de Natal na sexta e sábado em Coimbra
17 de dezembro

Governo promete aprovar estratégia de segurança rodoviária em 2026 passados 5 anos
17 de dezembro

Governo altera Estatuto do Cuidador Informal para proteger dependentes

Mortágua

Mortágua
17 de dezembro às 13h26

Câmara de Mortágua alvo de buscas da PJ

0 comentário(s)
Mortágua
22 de novembro às 11h33

Olhos que não veem, cães que sentem e guiam

0 comentário(s)
MortáguaTábua
20 de novembro às 10h26

Mortágua/Tábua: Concurso para modernização das ETA publicado

0 comentário(s)