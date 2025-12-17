A Polícia Judiciária realizou hoje buscas na Câmara Municipal de Mortágua e numa empresa. Em causa está a eventual prática de crimes de prevaricação e participação económica em negócio.

De acordo com a note publicada no site da PJ, “através da Diretoria do Centro, no âmbito de inquérito tutelado pelo Ministério Público – DIAP de Viseu, a Polícia Judiciária realizou hoje uma operação policial destinada ao cumprimento de mandados de busca na Câmara Municipal de Mortágua e numa empresa, no âmbito da eventual prática de crimes de prevaricação e participação económica em negócio”.

“Em causa estão procedimentos adotados em processos de contratação pública”, acrescenta a mesma fonte.

