Câmara de Mira abre inscrições para o campo de férias escolares “Mira Move.Te Kids”

A Câmara de Mira, no distrito de Coimbra, abriu as inscrições para o campo de férias “Mira Move.Te Kids”, organizado pela autarquia durante o período de interrupção letiva da Páscoa.

A iniciativa quer “responder à necessidade de ocupação das crianças e dos jovens no período das férias escolares” da Páscoa.

Este campo de férias decorrerá em dois períodos distintos, de 07 a 11 de abril e de 14 a 17 de abril e destina-se a jovens dos 6 aos 16 anos.

Em nota de imprensa, a autarquia adianta que as inscrições se realizam na Piscina Municipal ou por e-mail, estando os valores e data-limite das inscrições e os critérios de entrada disponíveis no site do município.