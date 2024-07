Câmara de Góis apoia alunos dos ensinos básico e secundário do concelho

A Câmara de Góis vai assegurar a gratuitidade dos cadernos/fichas de atividades, no ano letivo 2024/2025, aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, da área do município, e ensino secundário, a alunos residentes no concelho.

Na mesma sessão da Câmara de Góis em que foi aprovada aquela medida foi igualmente decidido isentar de pagamento de mensalidades aos jovens que vão integrar, no ano letivo 2024/2025, a residência de estudantes daquela vila.

De acordo ainda com uma nota da autarquia, o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2024/2025 prevê “uma cobertura eficaz das localidades onde residem alunos a frequentar o ensino pré-escolar e os 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, bem como o ensino secundário das localidades de Arganil, Lousã, Coimbra e Sertã”.