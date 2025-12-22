diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra vai lançar concurso público para a higiene urbana

22 de dezembro de 2025 às 16 h35
0 comentário(s)
DR

A Câmara de Coimbra vai lançar um concurso público internacional para a limpeza de espaços públicos para uma área urbana maior, afirmou hoje a presidente do município, Ana Abrunhosa.

“Vamos lançar um concurso público internacional para a higiene, sobretudo urbana. [Queremos que] aquilo que foi feito para a SUMA [empresa privada] para um espaço reduzido possa ser feito para uma área urbana maior”, disse Ana Abrunhosa, que falava no período antes da ordem do dia da reunião do executivo.

Segundo a autarca eleita pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), este concurso público será construído e delineado em conjunto com as juntas de freguesia, considerando que o município “está em falta muitas vezes e pode fazer melhor trabalho na limpeza”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (23/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de dezembro

Reprogramação do Centro 2030 aumenta financiamento para habitação social
22 de dezembro

Faleceu o padre José d' Oliveira Branco
22 de dezembro

Cientistas de Coimbra desenvolvem meio para prevenir perda auditiva causada pela quimioterapia
22 de dezembro

Oposição preocupada com redução de postos de trabalho na Câmara de Coimbra

Coimbra

Coimbra
22 de dezembro às 18h27

Faleceu o padre José d’ Oliveira Branco

0 comentário(s)
Coimbra
22 de dezembro às 18h02

Cientistas de Coimbra desenvolvem meio para prevenir perda auditiva causada pela quimioterapia

0 comentário(s)
Coimbra
22 de dezembro às 17h31

Oposição preocupada com redução de postos de trabalho na Câmara de Coimbra

0 comentário(s)