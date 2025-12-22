A Câmara de Coimbra vai lançar um concurso público internacional para a limpeza de espaços públicos para uma área urbana maior, afirmou hoje a presidente do município, Ana Abrunhosa.

“Vamos lançar um concurso público internacional para a higiene, sobretudo urbana. [Queremos que] aquilo que foi feito para a SUMA [empresa privada] para um espaço reduzido possa ser feito para uma área urbana maior”, disse Ana Abrunhosa, que falava no período antes da ordem do dia da reunião do executivo.

Segundo a autarca eleita pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), este concurso público será construído e delineado em conjunto com as juntas de freguesia, considerando que o município “está em falta muitas vezes e pode fazer melhor trabalho na limpeza”.

